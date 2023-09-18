Спорт

ФК «Луки-Энергия» и красноярский «Енисей» встретятся в матче 27 сентября

Футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграет с красноярским «Енисеем» в рамках Кубка России 27 сентября, игра пройдет на стадионе «Экспресс» в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале Кубка России.

Ранее сообщалось, что жеребьёвка 4-го раунда «Пути регионов» Кубка России сезона 2023-2024 годов прошла 15 сентября. Её провели экс-футболисты сборной России Евгений Алдонин и Дмитрий Булыкин. Жеребьёвка состояла из двух этапов. Победители 3-го раунда «Пути регионов» автоматически стали хозяевами поля в 4-м раунде.

Высшее достижение великолучан в кубке - выход в 1/16 финала (в сезоне 18/19). Тогда команда играла как раз с «Енисеем», который на тот момент играл в премьер-лиге. Руководил «Енисеем» тогда прославленный великолукский футболист Дмитрий Аленичев.