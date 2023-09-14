Спорт

«Луки-Энергия» сыграет с красноярским «Енисеем» в рамках Кубка России

Футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграет с красноярским «Енисеем» в рамках Кубка России. Об этом сообщается в группе великолукского футбольного клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Жеребьёвка 4-го раунда «Пути регионов» FONBET Кубка России сезона 2023-2024 годов прошла сегодня, 15 сентября.

Её провели экс-футболисты сборной России Евгений Алдонин и Дмитрий Булыкин. Жеребьёвка состояла из двух этапов. Победители 3-го раунда «Пути регионов» автоматически стали хозяевами поля в 4-м раунде.

«Луки-Энергия» на этой стадии Кубка сыграет дома с красноярским «Енисеем».