Спорт

Псковички выступили на танцевальном фестивале в Петербурге в номинации Pole art

Команда из Пскова побывала на танцевальном фестивале-конкурсе Diamant fest в Санкт-Петербурге 21 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила тренер спортсменок Софья Колоскова.

Фото здесь и далее: Софья Колоскова

«Фестиваль - это место фантазии, красок и невероятной энергии! Давно мы не ездили на подобные мероприятия, но от спортивного формата тоже иногда нужно отходить и раскрывать сильнее в себе артистизм и навык исполнения! В этом и преимущество фестиваля!» - отметила тренер.

Псковские спортсменки выступали в номинации Артистический пилон. Гимнастки показывали такие образы как русский народный танец, восточная змея, пират, статуя, миньон и француженка.

Результаты команды:

Виктория Мигунова, Pole art, юниоры начинающие - 1 место,

дуэт София Ясвина и Диана Крикун, Pole art, юниоры любители - 1 место,

Вероника Васильева, Pole art, дети начинающие - 2 место,

Виктория Калинина, Pole art, дети профессионалы - 2 место,

София Ясвина, Pole art, юниоры начинающие - 2 место,

Диана Крикун, Pole art, юниоры любители - 2 место,

Виктория Федотова, Pole art, любители 18+ - 3 место,

Софья Колоскова, Pole art, категория Stars 18+ - 3 место,

Анастасия Крикун, Pole art, начинающие 18+ - 5 место.

«Вот так ярко спортсменки открыли соревновательный сезон!» - добавила тренер коллектива.