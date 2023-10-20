Псковички выступили на танцевальном фестивале в Петербурге в номинации Pole art

Команда из Пскова побывала на танцевальном фестивале-конкурсе Diamant fest в Санкт-Петербурге 21 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила тренер спортсменок Софья Колоскова.
Фото здесь и далее: Софья Колоскова
«Фестиваль - это место фантазии, красок и невероятной энергии! Давно мы не ездили на подобные мероприятия, но от спортивного формата тоже иногда нужно отходить и раскрывать сильнее в себе артистизм и навык исполнения! В этом и преимущество фестиваля!» - отметила тренер.
Псковские спортсменки выступали в номинации Артистический пилон. Гимнастки показывали такие образы как русский народный танец, восточная змея, пират, статуя, миньон и француженка.
Результаты команды:
- Виктория Мигунова, Pole art, юниоры начинающие - 1 место,
- дуэт София Ясвина и Диана Крикун, Pole art, юниоры любители - 1 место,
- Вероника Васильева, Pole art, дети начинающие - 2 место,
- Виктория Калинина, Pole art, дети профессионалы - 2 место,
- София Ясвина, Pole art, юниоры начинающие - 2 место,
- Диана Крикун, Pole art, юниоры любители - 2 место,
- Виктория Федотова, Pole art, любители 18+ - 3 место,
- Софья Колоскова, Pole art, категория Stars 18+ - 3 место,
- Анастасия Крикун, Pole art, начинающие 18+ - 5 место.
«Вот так ярко спортсменки открыли соревновательный сезон!» - добавила тренер коллектива.