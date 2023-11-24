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Спорт

Дмитрий Шахов о защите прав двух псковских спортсменок

27.11.2023 14:14|ПсковКомментариев: 0

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в суде защитил права двух жительниц региона. Подробнее о судебном процессе - в беседе с Псковской Лентой Новостей.

 

- Дмитрий Владимирович, не так давно прошла новость о том, что вы приняли участие в заседании Третьего кассационного суда общей юрисдикции в городе Санкт-Петербурге. Скажите, пожалуйста, с чем это было связано?

- Да, мне пришлось принимать участие в рассмотрении кассационной жалобы, которую подали представители Минспорта РФ на апелляционное решение Псковского областного суда. Именно этим решением восстановили права двух жительниц Псковской области, активно занимающихся спортом высших достижений. Сейчас все решения состоялись, они вступили в законную силу и должны быть исполнены.

-  Расскажите, в чем суть обращения к вам. Кем были заявители?

- Во время очередного личного приёма граждан ко мне пришли двое родителей со своими детьми, которые активно много лет занимались спортом. Конечно, сейчас они уже совершеннолетние граждане нашей страны, но тогда, когда их несправедливо обидели, они был юными спортсменками, подающими надежды. Эти две девушки были членами сборной Псковской области по художественной гимнастике. Они с малых лет упорно занимались с псковскими тренерами своим любимым видом спорта и постоянно, практически за свой счет (родителей), ездили на различные соревнования межрегионального и всероссийского уровня, выступая за сборную Псковской области.

Наши заявительницы, выступая в составе команды на всероссийских соревнованиях, выполнили спортивные нормативы мастера спорта России. Вся команда была представлена региональной спортивной федерацией и комитетом по спорту Псковской области для присвоения высокого спортивного звания, а самое главное - заслуженного. Каково же было их разочарование, когда из шести членов команды четырем юным спортсменкам были присвоены звания мастеров спорта по художественной гимнастике, а двум - нет. И всему причина их возраст, на момент участия в соревнованиях им не исполнилось 16 лет. Кому-то из них надо было ждать три, а кому-то четыре месяца до шестнадцатилетия. Но как известно, соревнования к дате рождения спортсменок не организуются и не проводятся.

Поэтому они пришли с просьбой разобраться с их проблемой – Минспорт России им дважды отказывал в присвоении звания «Мастера спорта России по художественной гимнастике», поскольку на одном из соревнований, когда они выполнили необходимые спортивные результаты, их возраст был меньше, чем установлен Единой всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК).

- И что же показало ваше расследование?

- В ходе проверки жалоб запросили позиции по данному вопросу региональной спортивной федерации, комитета по спорту Псковской области. Получили все документы от организаторов соревнований, где девушки выступали в командном виде соревнований за сборную Псковской области. Работа была не простой, но, к сожалению, достаточно долгой, т.к. такие жалобы у меня в практике впервые, когда фактически обжалуется решение не региональных властей, а федерального министерства спорта. Мне помогло при рассмотрении данных жалоб то, что я сам уже почти 20 лет занимаюсь как на региональном, так и на федеральном уровне деятельностью спортивных федераций, а в Федерации шахмат России ещё и возглавляю Контрольно-дисциплинарную комиссию ФШР. Поэтому все процедуры и нормативное регулирование в спорте мне хорошо известны. Есть небольшие нюансы в каждом виде спорта, но это можно быстро изучить и понять.

Проанализировав все документы, которые были получены и предоставлены уполномоченному по правам человека, изучив судебную практику, наши выводы были следующими: в отношении двух юных спортсменок, выступавших за сборную Псковской области по художественной гимнастике, были грубо нарушены их права. Эти права установлены статьёй 24 федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ». Тем более сегодня как в России, так и в мире особое внимание уделяется спортивным правам наших граждан, которые являются составной частью фундаментальных культурных прав и свобод человека и гражданина.

К сожалению, главным нарушителем оказалось федеральное министерство спорта, которое в силу своих основных целей и задач как раз должно поддерживать спортсменов, защищать их права, а при достижении высоких спортивных результатов присваивать спортивные звания, установленные федеральным законом о спорте. Очень прискорбно, что такие несправедливые решения были допущены в отношении несовершеннолетних спортсменов. При этом общеизвестно, что, принимая решения в отношении юных спортсменов, как региональные, так и федеральные органы власти должны принимать решения с учетом положений Конвенции о правах ребенка и российской Конституции, где, напомню, в 2020 году были внесены поправки, усиливающие правовую защиту детей. Как я понял из ответов министерства, эти акты там подзабыли.

Как стало известно в ходе проверки, министерство спорта России не прислушалось к мнению и ходатайствам ни комитета по спорту, ни регионального правительства, ни даже губернатора, который также старался помочь юным спортсменкам получить заслуженные звания. Для нас - представителей областных властей - очень важно, чтобы наши жители получали заслуженные награды. Тем более уже во взрослом возрасте эти девушки спокойно могли бы, с их спортивными званиями и большом опыте, вернуться в спорт, стать уже тренерами наших псковских детей. Это важно особенно сейчас, когда сфера спорта испытывает дефицит кадров спортивных тренеров и организаторов.

- Если выявлены нарушения прав граждан, есть компетентное мнение должностного лица, которое защищает права граждан, почему потребовалось ещё и защищать права граждан в судах?

- Россия по Конституции - правовое демократическое государство, где существует разделение властей, каждая ветвь власти самостоятельна в пределах своей компетенции. А все споры решаются в суде, который выносит окончательное решение. Уполномоченный по правам человека как государственный институт обеспечивает дополнительные гарантии прав граждан. Граждане, если считают, что их права нарушены органами публичной власти, а с принятыми по их жалобам решениями властей они не согласны, то в этом случае у всех граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, есть право обратиться к региональному или федеральному уполномоченному по правам человека. И рассмотрев такую жалобу, омбудсмены либо отказывают, если не находят оснований нарушения прав, а если такие основания есть, то направляют в органы власти обязательные к рассмотрению рекомендации, направленные на восстановление нарушенных прав. Вот такая процедура была применена и в нашем деле. На практике власти очень редко не соглашаются с рекомендациями омбудсменов, но всё же есть и те, кто поступает иначе. Наш случай как раз оказался из этой части.

Поскольку было выявлено нарушение (фактически формальный подход без учета всех правовых актов, регулирующих эти правоотношения) только со стороны Минспорта РФ (комитет по спорту Псковской области и региональная федерация считали возможным присвоить звание мастера спорта и несправедливым решение, когда из шести членов команды четырем присвоили, а двум нет) уполномоченный по правам человека направил свои рекомендации министру спорта России. В этих рекомендациях я попросил более внимательно изучить правовые доводы омбудсмена, которые основаны, в том числе, на правовых позициях Конституционного суда России, и ещё раз рассмотреть представление о присвоении звания мастера спорта России двум членам сборной Псковской области за выполнение высоких спортивных достижений. При этом региональный омбудсмен посчитал, что раз юных спортсменок сам Минспорт допустил в таком возрасте на всероссийские соревнования, а девушки в составе команды выполнили все требования по достижению спортивного результата, то спортивные звания им должны быть присвоены.

К сожалению, министерство спорта России осталось на своей прежней позиции, хотя внимательно и в установленные законом сроки, рассмотрело рекомендации.

Вот после этого, посовещавшись с заявителями, мы совместно приняли решение добиваться защиты прав уже в судебных органах. Конечно, я как омбудсмен стараюсь редко прибегать к судебной форме защиты прав граждан, поскольку считаю, да и сложившаяся практика свидетельствует, что органы власти добросовестно и внимательно рассматривают и реагируют на мои рекомендации, но есть отдельные случаи, где приходится, как говорится, и в суд сходить.

Апелляционная и кассационная инстанции судов общей юрисдикции согласились с нашими доводами и признали действия и решения Минспорта РФ несоответствующими закону. Теперь Минспорт РФ обязан ещё раз рассмотреть представления, но уже, надеемся, как с учетом позиций псковского омбудсмена, так и судебных органов власти. Во исполнение судебного решения, как я знаю, комитет по спорту нашей области необходимые документы уже отправил в Минспорт РФ.

- Дмитрий Владимирович, как вы считаете, почему столько времени длилась такая бюрократическая волокита, задействованы суды, разве для Минспорта России достижение высоких спортивных результатов спортсменами не критерий для присвоения спортивных званий и разрядов?

- Я думаю, что сегодня слишком большая текучка кадров в федеральном министерстве, особенно, в правовой службе. К сожалению, в России и так мало юристов по спортивному праву, видимо, такой же профессиональный голод и в министерстве. При этом я считаю, что работать там должны не только юристы, знающие право, но и понимающие спорт, его внутренние механизмы и стимулы. Одним словом, они должны быть не только профессиональными юристами, но и государственными служащими, любящими спорт и спортсменов, понимая, сколько времени, усилий, физических и моральных сил они тратят для достижения высоких спортивных результатов.

С другой стороны, изучая это дело, меня сильно озадачила позиция всероссийской Федерации художественной гимнастики, которая сначала поддержала присвоение, потом отказала, на суде снова поддержала, потом сообщила, что их позиция другая. Позиция более чем странная, ведь главная цель любой спортивной федерации - обеспечить для своего вида спорта то, чтобы спортсмены, которые участвуют в соревнованиях, показывали прогресс в достижении именно высоких спортивных результатов, а возраст в этом является второстепенным показателем. Он больше служит как защитный механизм для охраны здоровья самих спортсменов, чтобы в определенном возрасте физические нагрузки у них не были бы чрезмерными. Но, к сожалению, это видимо понимают не все.

Беседовал Степан Иванов

Пресс-портрет
Шахов Дмитрий Владимирович
Теги: #спорт #гимнастика #уполномоченный по правам человека
Источник: Псковская Лента Новостей
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