Спорт

Международный хоккейный турнир стартует в Пскове

Турнир «Кубок губернатора Псковской области 2023», приуроченный к всероссийскому дню хоккея, откроется на ледовой арене Пскова 1 декабря в 17.00. Масштабное событие состоится при поддержке федерации хоккея Псковской области совместно с Санкт-Петербургской хоккейной лигой, сообщает сайт СПбХЛ.

Участниками соревнований станут петербургские «Сириус» и «Сборная СПбХЛ», «Торнадо» (Псков), «Родина» (Псковский район) и «Щит» (Минск, Беларусь).

1 декабря (пятница):

17:00. Торжественное открытие турнира;

17:15. «Щит» Минск — «Сириус» Санкт-Петербург;

19:00. Сборная СПбХЛ — «Родина» Псковский район.

2 декабря (суббота):

09:30. Сборная СПбХЛ — «Торнадо» Псков;

11:15. «Родина» Псковский район — «Сириус» Санкт-Петербург;

13:00. «Щит» Минск — «Торнадо» Псков;

16:00. Сборная СПбХЛ — «Сириус» Санкт-Петербург;

17:45. «Родина» Псковский район — «Щит» Минск.

3 декабря (воскресенье):

09:30. «Сириус» Санкт-Петербург — «Торнадо» Псков;

11:15. Сборная СПбХЛ — «Щит» Минск;

15:15. «Родина» Псковский район — «Торнадо»;

16:45. Закрытие турнира – Награждение.

Игры пройдут в один круг до выявления победителя. Матчи проводятся в 3 периода по 15 минут чистого времени. В случае ничьей назначаются штрафные броски.

Напомним, победителем прошлогоднего турнира на Кубок губернатора Псковской области стал хоккейный клуб «Х-ТЭК».