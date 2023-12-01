Международный хоккейный турнир стартует в Пскове

Турнир «Кубок губернатора Псковской области 2023», приуроченный к всероссийскому дню хоккея, откроется на ледовой арене Пскова 1 декабря в 17.00. Масштабное событие состоится при поддержке федерации хоккея Псковской области совместно с Санкт-Петербургской хоккейной лигой, сообщает сайт СПбХЛ.
Участниками соревнований станут петербургские «Сириус» и «Сборная СПбХЛ», «Торнадо» (Псков), «Родина» (Псковский район) и «Щит» (Минск, Беларусь).
1 декабря (пятница):
2 декабря (суббота):
3 декабря (воскресенье):
Игры пройдут в один круг до выявления победителя. Матчи проводятся в 3 периода по 15 минут чистого времени. В случае ничьей назначаются штрафные броски.
Напомним, победителем прошлогоднего турнира на Кубок губернатора Псковской области стал хоккейный клуб «Х-ТЭК».