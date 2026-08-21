Псковская учительница вышла в финал всероссийского конкурса «Гуру физкультуры»

Учитель физической культуры школы №5 имени Героя РФ Марка Евтюхина Анастасия Левоева вышла в финал всероссийского конкурса «Гуру физкультуры», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Фото: администрация города Пскова

«Анастасия Левоева достойно прошла все отборочные этапы: снимала видеовизитку, сдавала нормативы, тем самым доказывая, что уроки физкультуры — это не просто активность, а продуманная система, которая воспитывает силу, выносливость и уверенность в себе», - рассказали в администрации города.

В финале конкурса встретятся 178 педагогов из 89 регионов России — по одному мужчине и одной женщине от каждого субъекта. Псковскую область на этом масштабном состязании представит Анастасия Левоева.

Ранее сообщалось, что учитель школы №5 имени Героя РФ Марка Евтюхина города Пскова Андрей Ярославлев стал победителем всероссийского педагогического конкурса методических разработок «ОРКСЭ: методика преподавания и организация современного урока».