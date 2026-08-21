Псковская учительница вышла в финал всероссийского конкурса «Гуру физкультуры»

Учитель физической культуры школы №5 имени Героя РФ Марка Евтюхина Анастасия Левоева вышла в финал всероссийского конкурса «Гуру физкультуры», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.
Фото: администрация города Пскова
В финале конкурса встретятся 178 педагогов из 89 регионов России — по одному мужчине и одной женщине от каждого субъекта. Псковскую область на этом масштабном состязании представит Анастасия Левоева.
Ранее сообщалось, что учитель школы №5 имени Героя РФ Марка Евтюхина города Пскова Андрей Ярославлев стал победителем всероссийского педагогического конкурса методических разработок «ОРКСЭ: методика преподавания и организация современного урока».