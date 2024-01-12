Спорт

Пскович на протезе готовится пробежать суперспринт в Петербурге

Пскович Дмитрий Ющенко, перемещающийся на протезе, готовится принять участие в соревнованиях по триатлону в рамках Кубка губернатора Санкт-Петербурга 21 января. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Дмитрий Ющенко / «ВКонтакте»

«Прошедший год стал для меня первым в большом любительском триатлоне! Теперь начинаю новый старт. 21 января пройдут соревнования по триатлону в рамках Кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону на дистанцию "суперспринт". Приму участие в индивидуальной гонке!» - написал Дмитрий Ющенко.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Ющенко принял участие в чемпионате России по кибатлетике.