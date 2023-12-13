Спорт

Пскович принял участие в чемпионате России по кибатлетике

Пскович Дмитрий Ющенко принял участие в чемпионате России по кибатлетике, соревнования состоялись 11-13 декабря в Москве. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Ющенко / «ВКонтакте»

«Принял участие в чемпионате России по кибатлетике-2023 и испытал себя в новой дисциплине. Какая бы ни была цель, ее можно достигнуть», - написал Дмитрий Ющенко.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Ющенко занял два первых места на Кубке России по спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.