Спорт

Более 80 спортсменов приняли участие в десятом дне борьбы в Пскове

Более 80 спортсменов приняли участие в десятом дне борьбы в Пскове. Тренировка прошла в спортивной школе «Мастер» в рамках партийного проекта «Za самбо», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

На мероприятие собрались юные борцы из разных клубов Пскова, чтобы отработать изученные приёмы с разными соперниками своей весовой категории. Тренерский состав отметил значительный рост мастерства тех ребят, которые посетили все дни борьбы.

Впереди - первенство города, спортсмены активно готовятся к этим соревнованиям.

«За время проведения дней борьбы ребята укрепили свои дружеские отношения с разными клубами, ведь теперь на тренировку приходят не только самбисты, но и те, кто занимается дзюдо, рукопашным боем. Ребята из джиу-джитсу тоже планируют к нам на День борьбы. Все понимают, что это уникальная возможность наработать практику и улучшить технику борьбы», - сказал председатель общественного совета проекта «Единой России» Дмитрий Алекминский. Он добавил, что во время этих тренировок у ребят особый настрой и отметил, что традиция дней борьбы будет сохраняться.

Напомним, решение о проведении еженедельного дня борьбы было принято после II Всероссийского форума «Время самбо» в Москве. Первый день борьбы прошел в Пскове накануне Дня матери в спортивном клубе «Мастер» и собрал более 60 спортсменов города.

Партийный проект «Zа самбо» уже два года реализуется в Псковской области. На федеральном уровне его поддерживает секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Поддержка спорта и популяризация здорового образа жизни является одним из ключевых направлений Народной программы партии. Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.