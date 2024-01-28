Спорт

Псковичи заняли призовые места на соревнованиях по карате в Петербурге

Всероссийские и межрегиональные соревнования по карате «Невский факел», посвященные 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, прошли в Санкт-Петербурге 27 и 28 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации карате.

Фото здесь и далее: федерация карате Псковской области

Более 1 400 участников из 30 субъектов РФ приняли участие в данном турнире в категориях индивидуальное кумите, индивидуальное ката, ката-группа и командное кумите.

Результаты выступлений псковской команды, выступавшей в составе команды Псковской области, следующие:

золотая медаль - Исфандияр Нуритдинов, категория - ката 18+;

серебряная медаль - Давид Волин, категория ката 6-7 лет;

бронзовая медаль - Ева Решетникова, категория ката 8-9 лет.

«Для наших спортсменов это был один из этапов подготовки к чемпионату и первенству Северо-Западного Федерального округа по каратэ WKF, которые пройдут в апреле, а пока есть еще важные старты, на которых выступят наши ребята», — рассказал председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.