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Двухдневная гонка на 120 километров станет новшеством ультрамарафона в Изборске

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Двухдневная гонка, длина которой превышает 120 километров, станет главным новшеством четвертого трейлового ультрамарафона Truvor ultra trail-2026, который пройдет 5 и 6 сентября в Изборске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Изображение: Truvor ultra trail / «ВКонтакте»

«Первая многодневка на Северо-Западе», – подчеркнули организаторы.

Участникам доступны варианты дистанций: 1, 5, 15, 30 или 60 километров, двухдневная - 120 км.

В этом году Truvor ultra trail вышел на международный уровень. Среди стран-участниц: Россия, Республика Беларусь, Финляндия и Китай. Всего участвуют 400 атлетов.

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