Спорт

Межрегиональные соревнования по ММА пройдут в Великих Луках 24 февраля

Традиционный Межрегиональный открытый Кубок по смешанному боевому единоборству (ММА), посвященный подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, пройдет в городе Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной Федерации смешанного боевого единоборства - ММА.

В мероприятии примут участие около 100 спортсменов из Смоленска, Твери, Пскова, Великих Лук, Пыталово и других городов. Поединки пройдут среди юношей и девушек в трех возрастных категориях: 12 - 13 лет, 14 - 15 лет, 16 - 17 лет.

В мероприятии примут участие официальные лица, представители областных и городских органов власти, средств массовой информации и почетные гости.

Мероприятие пройдет 24 февраля по адресу: город Великие Луки, улица Ботвина, 4 (спортивно-оздоровительный комплекс «Стрелец»).

Торжественное открытие соревнований состоится в 12:00. Будет организована онлайн-трансляция, позволяющая следить за боями в режиме реального времени.