«Железные люди»: Дмитрий Жуков о велопутешествии Псков - Владивосток

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Железные люди».

На этот раз ведущий Георгий Пономарев пригласил на разговор псковского велопутешественника Дмитрия Жукова. Недавно он вернулся из Владивостока, до которого ехал из Пскова 74 дня.

Как зародилась идея этого путешествия? Какая подготовка нужна для столь длительного маршрута на велосипеде? С какими трудностями может столкнуться велопутешественник? Легко ли путешествовать на дальние расстояния одному?

Ответы на эти и другие вопросы — в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.