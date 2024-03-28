Спорт

Юная воздушная гимнастка стала призером конкурса «Псковский скоморох»

Юная воздушная гимнастка из Пскова Софья Птицына приняла участие во II международном цирковом конкурсе «Псковский скоморох» и вошла в тройку победителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила тренер спортсменки Софья Колоскова.

Фото здесь и далее: Софья Колоскова

«Цирковое искусство и спорт на воздушном кольце визуально похожи, но требования к программам абсолютно разные! - отметила Софья Колоскова. - Воздушная гимнастика - это сложный вид спорта, где важно выполнять набор обязательных элементов на силу и гибкость, владеть хореографией и выдавать нужную эмоции, но упор идёт больше на технику! В цирковом искусстве всё иначе! Но мы всегда пробуем свои силы, узнаем что-то новое и везде участвуем!»

Напомним, международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох» состоялся в Пскове. За четыре дня фестиваля артисты со всей России и из Республики Беларусь показали жюри более 120 номеров.