Спорт

Около 100 участников собрал псковский турнир по самбо в честь Ледового побоища

Традиционный областной турнир по самбо и боевому самбо в честь победы дружины князя Александра Невского в Ледовом побоище состоялся 13 апреля в городе Пскове в стенах спортивного комплекса «Олимп». В турнире приняли участие юноши и девушки 2011-2014 годов рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение «Единой России»

Соревнования стали десятыми в спортивном календаре мероприятий партийного проекта «Единой России» «За самбо». Организатором турнира на протяжении многих лет является клуб спортивных единоборств «Отечество – Псковская область».

Почетными гостями соревнований стали: главный детский травматолог Псковской области, депутат Псковской городской думы Евгений Васильев, председатель регионального отделения всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Александр Кривотулов, четырехкратный чемпион Европы по боксу, мастер спорта России, директор спортивной школы «Олимп» Артур Акавов, представители филиала центра «Воин» Игорь Яшкин и Кирилл Романов.

От лица организаторов участников соревнований приветствовал региональный координатор партийного проекта «За самбо», руководитель клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров.

Он напомнил присутствующим историю сражений и побед великого князя. «Александр Невский – храбрый воин, талантливый полководец, мудрый правитель, который был готов сделать всё на благо своей страны. Александр Невский не проиграл ни одной битвы! Желаю всем в этом турнире быть достойными памяти наших великих предков, побеждайте всех врагов и в жизни, и на ковре», – сказал слова напутствия Владимир Владимиров.

На трех коврах свои навыки борьбы показали около 100 юных самбистов из разных муниципалитетов Псковской области, а также гости из Московской области. Победителей турнира наградили кубками, медалями и грамотами.

В отделении партии напомнили, что партийный проект «Zа самбо» уже два года успешно реализуется в Псковской области. На федеральном уровне его поддерживает секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Поддержка спорта и популяризация здорового образа жизни является одним из ключевых направлений Народной программы партии. Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения.