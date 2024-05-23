Команда Псковского района стала лучшей в областных соревнованиях «Победный май»

Спортсмены из Псковского района стали призерами и победителями всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут» и областных соревнований «Победный май». Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram
Команда муниципалитета была представлена учащимися Середкинской, Писковской школ и Тямшанской гимназии.
В соревнованиях «Российский Азимут»:
Все победители и призеры соревнований были награждены медалями и грамотами министерства спорта Российской Федерации.
По итогам общекомандных результатов команда Псковского района заняла 1 место в областных соревнованиях «Победный май».
«Поздравляю ребят с хорошими результатами! Молодцы!» - отметила Наталья Федорова.
В период проведения соревнований, воспитанники Центра развития творчества детей и молодежи Псковского района представили концертную программу, Псковский районный центр культуры обеспечил музыкальное сопровождение концерта. Специалисты администрации района и Писковичской волости оказали помощь в организации мероприятия.