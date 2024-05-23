Спорт

Команда Псковского района стала лучшей в областных соревнованиях «Победный май»

Спортсмены из Псковского района стали призерами и победителями всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут» и областных соревнований «Победный май». Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

Команда муниципалитета была представлена учащимися Середкинской, Писковской школ и Тямшанской гимназии.

В соревнованиях «Российский Азимут»:

III место – Ксения Лысенко (Серёдкинская средняя общеобразовательная школа) - возрастная группа Ж12;

I место - Илья Андала (Тямшанская гимназия) - возрастная группа М10;

III место – Богдан Богданов (Тямшанская гимназия) - возрастная группа М10;

I место – Ангелина Захарова (Тямшанская гимназия) - возрастная группа Ж10;

II место – Полина Мулева (Тямшанская гимназия) - возрастная группа Ж10.

Все победители и призеры соревнований были награждены медалями и грамотами министерства спорта Российской Федерации.

По итогам общекомандных результатов команда Псковского района заняла 1 место в областных соревнованиях «Победный май».

«Поздравляю ребят с хорошими результатами! Молодцы!» - отметила Наталья Федорова.

В период проведения соревнований, воспитанники Центра развития творчества детей и молодежи Псковского района представили концертную программу, Псковский районный центр культуры обеспечил музыкальное сопровождение концерта. Специалисты администрации района и Писковичской волости оказали помощь в организации мероприятия.