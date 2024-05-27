Спорт

В Великих Луках подвели итоги первого в истории региона турнира по го

Первый в истории Псковской области турнир по игре го (Кубок транспортной компании BQB) состоялся в Великих Луках 26 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил организатор соревнований Александр Динерштейн.

Фото здесь и далее предоставлены организаторами и участниками турнира

В турнире приняли участие 22 человека, самому младшему из которых было 6 лет.

Награды получили все без исключения. Руководителя делегации из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, дополнительно поощрили комплектом го - теперь ребята смогут оттачивать свои навыки, не дожидаясь очередного турнира.

«Кроме пиццы между турами участникам турнира достался тортик в исполнении Натальи Фадеевой - самого известного кондитера нашего города, призера международных конкурсов по изготовлению тортов», - добавил Александр Динерштейн.

Победу в основном турнире одержал участник из Москвы Денис Тарков. В перерывах между турами он тренировал самого юного участника. В соревнованиях начинающих лучший результат показал Артем Князьков из Великих Лук.

Накануне в городе прошли мастер-классы по игре го, в которых мог принять участие любой желающий.