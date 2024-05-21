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Спорт

Простые правила и глубокое содержание: первый в регионе турнир по го пройдёт в Великих Луках

21.05.2024 09:45|ПсковКомментариев: 0

26 мая в Великих Луках соберутся любители древней интеллектуальной настольной игры го. На турнир, который станет первым в истории Псковской области, приедут участники из разных городов. Попробовать свои силы смогут не только профессионалы, но и начинающие игроки, которых обучат азам прямо накануне соревнований.

Мастер-классы проведёт Александр Динерштейн - профессиональный игрок в го, проходивший обучение в Южной Корее, заслуженный мастер спорта, гроссмейстер России, семикратный чемпион Европы и обладатель многих других титулов. Он рассказал Псковской Ленте Новостей, почему решил организовать турнир в южной столице региона, как ведётся подготовка, и чем го превосходит шахматы.

 

О популяризации и увлечении с детства

- Что из себя представляет игра го?

- Это самая древняя настольная игра в мире, дошедшая до наших дней. Появилась она в Китае около четырех тысяч лет назад и по-прежнему пользуется большой популярностью в странах Азии. В советском пространстве игра начала развиваться с конца 70-х годов. Начинается она с пустой доски. Играют два человека, один из которых получает чёрные камни, другой - белые. Задача - завоевать больше территории, чем соперник, которого совсем не обязательно уничтожать, в отличие от шашек и шахмат. Но всё зависит от стиля игры: можно играть максимально мирно, либо агрессивно.

- Чем ещё го отличается от шахмат?

- Сложностью комбинаций и их количеством. Раньше го считалась единственной игрой, в которой компьютер не может одолеть человека. Так оно и было до 2015 года. В шахматах программы превосходят сильнейших игроков мира уже с конца 1990-х, а в го компьютер выиграл у профессионала только в 2015 году. Это была программа, которая впоследствии привела к буму нейронных сетей. Она сыграла сама с собой миллионы партий, училась на своих ошибках и в итоге обыграла человека.

- Как вам пришла идея развивать это направление в Псковской области?

- Я родом из Казани, в Великих Луках живу уже 15 лет - это родной город жены. Сам играю в го с 6 лет, на протяжении почти 40 лет. Как игра получила распространение в Советском Союзе? Тогда был популярный журнал «Наука и жизнь», который выписывала, в основном, интеллигенция. Однажды редакция решила провести конкурс решения задач по игре го, в нём приняли участие больше четырех тысяч человек. И после эти люди стали друг друга находить, в разных городах начинали образовываться клубы. В Казани возник один из главных центров развития го, появились люди, которые и сами играли, и заражали любовью к этой игре всех окружающих. Вместе с таким человеком работал мой папа, он научился играть сам и научил меня.

- Увлечение осталось на всю жизнь и в итоге стало работой?

- Совершенно верно. В 1997 году я ездил на стажировку на 5 лет в Южную Корею, где обучался вместе с людьми, которые впоследствии стали лидерами мирового го. Сейчас я занимаюсь популяризацией этой игры в составе Российской федерации го. Мы организуем соревнования и обучаем игроков, занимаемся продвижением в группах в соцсетях. Параллельно продолжаю сам играть в турнирах - кажется, неплохо получается. Соревнования по го носят официальный характер. В 2021 году во Владивостоке впервые в истории России состоялся чемпионат мира по го. Регулярно проходят личные, командные, женские и прочие турниры, в прошлом году мы провели порядка 500 состязаний в разных городах России. В Псковской области такого никогда не происходило, и мы решили, что пора начинать.

Кубок посла Китая, 2023 (Москва). Турнир, где Александр занял первое место

- Сама по себе игра сложная? Нужно иметь определённый склад ума, или любой человек может научиться?

- Правила максимально просты, гораздо проще, чем, например, в шахматах. Научиться можно буквально за 5 минут. При этом содержание весьма глубокое. Если посмотреть на самые распространенные профессии тех, кто играет, - очень много программистов и людей, чья работа связана с умственной деятельностью. Ещё с 70-х годов прошлого века так повелось, что костяк Российской федерации го - это люди, так или иначе связанные с программированием. Но в целом совсем не обязательно иметь какой-то определённый склад ума, гуманитариям это тоже под силу.

- Мужчины или женщины чаще становятся игроками?

- Процентов 80 - мужчины.

О соревнованиях и мастер-классах

- Сколько в Великих Луках людей, которые умеют играть в го?

- Я думаю, человек 50. Уже порядка 10 лет мы собираемся на разных локациях в Великих Луках, регулярно проводим встречи, бесплатные мастер-классы, в том числе в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Ребята, которых я обучал, тоже примут участие в предстоящем турнире, самым младшим - 8-9 лет. Желающих много, все хотят попробовать свои силы и встретиться с игроками из других городов.

- То есть, играть можно в любом возрасте?

- Да. В Азии играют с 5 лет и до глубокой старости. Есть профессионалы, которые продолжают участвовать в турнирах в 97 лет.

- Я так понимаю, что на мастер-классы приглашаются даже те, кто пока не умеют играть в го?

- Всё верно. Ближайший бесплатный мастер-класс состоится в Кванториуме 22-го мая, а 25-го мая - в «Луки Парке», начало в 15:00. В наличии будет настоящий японский гобан, несколько наборов камней из ракушки, старинные книги. Ожидается присутствие нескольких опытных игроков. Так как правила максимально простые, люди после первого же урока могут проверить свои возможности на соревнованиях. Поэтому всех, кто заинтересуется, на следующий день приглашаем на Кубок BQB Express по игре го. Он состоится 26-го мая в Великих Луках в бизнес-центре на улице Лизы Чайкиной, 31/1.

Мастер-класс в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Великих Луках 

- Сколько людей уже зарегистрировалось на турнир?

- На сегодняшний день 20 человек. Будут участники из Великих Лук, Твери, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска. Многие приедут в город впервые, поэтому планируется экскурсионная составляющая, прогулка по центральным улицам. Я также создал Telegram-канал с информацией о городе, где рассказываю о полезных для гостей мелочах: где вкусно поесть, где есть продуктовые магазины и так далее. Надеюсь, всем понравится у нас в городе. Думаю, всего будет порядка 25-30 участников. Посмотрим, сколько людей придёт после мастер-классов.

- Как будут организованы соревнования?

- Предусмотрены 4 тура, будем играть с быстрым контролем. Вообще, в го можно играть очень долго - бывали турниры по 10 часов на партию. Игра может растянуться и на долгие дни. Но, поскольку мы хотим всё провести за полдня, у нас будет 4 тура и контролируемые 30 минут, за которые нужно успеть выиграть. Приедет сертифицированный судья из Санкт-Петербурга. Победителей ждут призы, кубки и медали. Также турнир будет обсчитан всероссийским рейтингом.

- Что это за рейтинг?

- Примерно как в шахматах, есть своя система. У каждого игрока существует рейтинг, чтобы в турнирах было проще подбирать соперников, близких по силе. По итогам каждого турнира рейтинг пересчитывается: если человек выступает хорошо - растет, если проигрывает - уменьшается. Многим великолукским игрокам рейтинг подсчитают впервые.


Мастер-класс в Великолукской центральной библиотеке

- Каковы планы на перспективу? Планируете популяризировать игру го и в дальнейшем?

- Во многих субъектах РФ есть местные федерации, а в Псковской области региональное отделение пока не зарегистрировано. Но мы работаем над этим, планируем официально зарегистрироваться, что позволит проводить чемпионаты города, области и другие официальные мероприятия, отправлять игроков в другие регионы, присваивать им спортивные разряды. Также надеемся, что появится клуб, где мы могли бы собираться не только во время турниров. Нужно определенное помещение, куда любой желающий может прийти поиграть. Пока что такое есть не во всех городах России, в отличие от азиатских стран. В Южной Корее клубы го открыты буквально на каждой улице. Там считается, что это не просто настольная игра номер один, а еще и азартная. Казино в Корее запрещены, и местные жители собираются в этих клубах играть в го на деньги. Либо на баночку колы, лапши - но только не на интерес. В России такого нет, в го на деньги здесь никто не играет.

- С появлением федерации го Великие Луки ещё раз подтвердят статус спортивной столицы региона?

- Да. В Пскове тоже есть ребята, которые играют, но они пока не очень активны. Вся активность в Псковской области планируется в Великих Луках. Будем стараться и другие регионы обгонять, где уже развито это направление. Поэтому хотелось бы пригласить всех желающих на предстоящие мероприятия и подчеркнуть, что участие в мастер-классах и турнире полностью бесплатное. У меня нет цели заработать, я просто хочу, чтобы людям было, чем заняться, чтобы они могли развивать себя и играть в го.

Беседовала Ульяна Лаблюк, фото из личного архива Александра Динерштейна

Теги: #великие луки #турнир #го
Источник: Псковская Лента Новостей
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