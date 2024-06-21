Спорт

Соревнования по водному многоборью провели не реке Великой среди псковских спасателей

Соревнования по водному многоборью среди поисково-спасательных отрядов аварийно-спасательной службы Псковской области с участием спасателей из Великих Лук, Гдова и Пскова состоялись на акватории реки Великой в Пскове 20 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

На первом этапе «Прохождение дистанции на маломерном судне» представители команд продемонстрировали свое умение управлять надувной лодкой с подвесным мотором. Спасателям необходимо было при прохождении дистанции маневрировать между буями, положить спасательный круг в отмеченное место, а при движении в обратном направлении поднять круг с воды в лодку.

Второй этап многоборья - «Спасение на воде». При его прохождении участники бросали спасательный круг с расстояния 12 метров от воды условному пострадавшему в течение трёх минут. Также производилось спасение и реанимация «пострадавшего», который находился в 25 метрах.

Третьим этапом многоборья стал «Водолазный». Этот этап состоял из нескольких упражнений: «Ориентирование под водой с помощью компаса», «Прохождение дистанции по звуковым сигналам», «Наложение пластыря на корпус судна» и «Выход на точку по звуковым сигналам».

Выигрывала этап команда, набравшая в сумме наименьшее время с учётом штрафных секунд.

По итогам прохождения всех этапов водного многоборья победителем стала команда поисково-спасательного отряда города Гдова, второе место заняла команда из Великих Лук, третье место заняли спасатели города Пскова.