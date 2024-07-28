Спорт

Псков впервые примет межрегиональный спортивный фестиваль Всероссийского общества инвалидов

Межрегиональный спортивный фестиваль Всероссийского общества инвалидов среди инвалидов Северо-Запада России с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) пройдет в Пскове на стадионе «Машиностроитель» с 5 по 9 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В спортивном фестивале примут участие около 100 человек из 9 регионов СЗФО: Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Архангельской, Калининградской, Псковской областей, Республики Карелия и Республики Коми, а также из Санкт-Петербурга.

«Мероприятие такого масштаба для людей с инвалидностью проводится на территории нашего региона впервые. Участников ожидают виды спорта, входящие в программу Паралимпийских игр, а также наиболее популярные среди людей с инвалидностью не паралимпийские спортивные дисциплины. Этот фестиваль — не просто спортивное событие. Мероприятие способствует развитию спорта и физической культуры среди людей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказала председатель Псковской областной организации ВОИ Марина Борисенкова.

Соревнования пройдут по следующим видам спорта: дартс, настольные спортивные игры, пауэрлифтинг, настольный теннис, бочча, спортивное ориентирование, легкая атлетика, пулевая стрельба.

Целью фестиваля является содействие физическому, духовному воспитанию и реабилитации людей с инвалидностью средствами физической культуры и спорта.