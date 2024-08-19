Спорт

Футбольный клуб «Псков» сыграет с командой «Север» из Мурманска

Важнейший матч чемпионата Северо-Запада между футбольной командой «Псков» и командой «Север» из Мурманска пройдёт на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 21 августа в 19:00. Об этом сообщили в сообществе «ВКонтакте» ФК «Псков»

Фото: сообщество ФК «Псков» «ВКонтакте»

Матч пройдёт в рамках десятого тура чемпионата Северо-Запада по футболу. Судьями игры станут Олег Шпак, Дмитрий Даниленко и Егор Емельянюк. Инспектором матча назначен Герман Кравченко.

Матч начнётся в 19:00, а чтобы все псковичи смогли поддержать любимую команду, для болельщиков будет вестись онлайн-трансляция.

Помимо этого, в ближайшее время для псковской футбольной команды пройдут ещё две важных игры. 28 августа, 14:00 «Тосно» — ФК «Псков»; 11 сентября, 14:00 «Химик» — ФК «Псков».