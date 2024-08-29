Спорт

День единоборств состоялся на выставке «Россия начинается здесь» в Пскове

Площадка спортивного клуба «Отечество – Псковская область» развернулась в Финском парке Пскова, где работала выставка «Россия начинается здесь» в рамках празднования 80-летия Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе клуба.

Как рассказал руководитель клуба «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров, на протяжении двух дней спортсмены клуба проводили показательные выступления, мастер-классы и открытые тренировки, а ринг, установленный в Финском парке для проведения международной встречи по боксу, даже после соревнований не оставил никого равнодушным, о чем можно судить по фотографиям псковичей и гостей города в социальных сетях: дети и взрослые забирались в центр ринга, используя уникальную возможность почувствовать себя великим боксером и продемонстрировать несколько махов руками и ногами.

В заключительный день работы выставки в Финском парке при поддержке клуба «Отечество» прошли показательные выступления по боксу, открытая тренировка кикбоксингу и мастер-класс по армрестлингу.

Абсолютный чемпион Пскова, многократный победитель соревнований по армрестлингу различного уровня Сергей Воеводин всем желающим показал правильные приемы, технику выполнения захватов, поделился секретами мастерства. К нему на мастер-класс даже в очереди стояли.

«Подходили разного уровня подготовки люди. Всего около 50 человек. Были сильные ребята, с другого вида спорта, видимо, были и просто любители, которые из любопытства подходили и спрашивали», – сказал Сергей Воеводин. Он подчеркнул, что большая часть участников мастер-класса – это люди, которые занимаются спортом. «Всем, кто подходил, я давал максимально правдивую информацию, чтобы пытались выиграть, рассказывал основу, чтобы при борьбе не было травм и повреждений. Некоторые были с очень сильными руками, натренированными мышцами, им технику немного подтянуть и можно выступать», – отметил чемпион.

Помимо мастер-класса для всех желающих армрестлеры Пскова и области провели свою тренировку на открытом воздухе. Всего собралось около 20 спортсменов. Молодые люди провели разминку, обменялись опытом, познакомились с сильными и слабыми сторонами соперников, ведь впереди их ждет Первенство области по армрестлингу.

«Это был отличный день «Отечества». Всё прошло на отличном организационном и спортивном уровне. Даже дождь не сбил нас с толку. Как видим, желающих приобщиться к спорту много, наш клуб активно продвигает единоборства и продолжит это делать, чтобы людей, которые идут со спортом по жизни, становилось всё больше и больше», – отметил руководитель клуба «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров.