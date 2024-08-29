Спорт

В Пскове состоится установочный семинар для судей и тренеров по баскетболу

Семинар для судей, судей-секретарей и тренеров состоится 8 сентября в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской региональной федерации баскетбола.

Изображение: Псковская региональная федерация баскетбола

Организаторами семинара выступают Федерация баскетбола Псковской области, Коллегия баскетбольных судей Псковской области и Школа молодого арбитра города Пскова.

Главным гостем семинара станет Денис Аторин, судья всероссийской категории по баскетболу 5x5. Основными темами обсуждений станут изменения в правилах FIBA, новые рекомендации FIBA, индивидуальная судейская техника (IOT) и другие.

«Для действующих судей города Пскова мы проведем сдачу физического теста "Метроном", сдачу количества жира в организме и сдачу теста по официальным правилам FIBA 5x5», - поделился Денис Аторин.

Участие в мероприятии могут принять все желающие. Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться до 7 сентября 15:00 по электронной почте: papas4@mail.ru или по телефону: +79532421832.