Спорт

Псковские школьники попробовали свои силы в воркауте

Мастер-класс по воркауту провели для учеников Псковского гуманитарного лицея. Ребятам рассказали пользе тренировок на спортивных площадках и об особенностях здорового образа жизни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер движения «Стрит-воркаут Псков» Виталий Дидыч.

Фото здесь и далее: сообщество ВКонтакте «Street Workout Pskov - Воркаут Псков»

Мастер-класс для школьников провели представители спортивного движения по воркауту Псковской области. Вместе с ребятами они сделали обязательную разминку, а затем продемонстрировали уникальные упражнения по воркауту на спортивной площадке. Ученики были восхищены увиденными элементами и были заинтересованы в их изучении.

Затем каждый юный участник мероприятия попробовал свои силы в изучении базовых упражнений на турнике.

Виталий Дидич отметил, что надеется, что подобные мастер-классы привьют у ребят любовь к занятиям спортом и они станут регулярно заниматься повышением своего уровня физической подготовки.