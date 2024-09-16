Спорт

ФК «Луки-Энергия» проиграл «Зениту-2»

Футбольный клуб «Луки-Энергия» проиграл «Зениту-2» со счетом 1:0. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «Зенит-2».

Фото: сообщество ВКонтакте «Зенит-2»

Команда из Великих Лук потерпела поражение с минимальным отставанием от соперников в матче 24-го тура группы 2Б второй лиги. Единственный мяч за всю игру был забит в ворота ФК «Луки-Энергия» на 58-ой минуте матча.

В конце встречи «Луки» попытались сравнять счет и на последней добавленной минуте были близки к успеху: Никита Горбачев попал в штангу после подачи углового.