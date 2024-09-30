Спорт

Два псковича вошли в состав сборной России по гребле

Два псковича вошли в состав сборной России по гребле по результатам всероссийских соревнований по гребле «Надежды России», которые прошли в Ростове-на-Дону с 27 по 29 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Фото: комитет по спорту Псковской области

Соревнования проводились по двум дисциплинам - академическая гребля и гребля-индор. В мероприятии приняли участие 153 спортсмена из 13 регионов России.

Псковичи Владислав Забродин и Артемий Усанов завоевали золотую медаль в двойке распашной.

Благодаря показанным результатам, псковские победители вошли в состав юношеской спортивной сборной команды России.