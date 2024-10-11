Спорт

Псковские гребцы завоевали бронзу и серебро на соревнованиях в Махачкале

Псковские гребцы завоевали призовые места на чемпионате России по прибрежной гребле в городе Махачкала, республика Дагестан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: центр спортивной подготовки Псковской области

Более 60 спортсменов из 7 регионов Российской Федерации вышли на старт. Из-за погоды в Махачкале, организаторы изменили дистанцию соревнований: сначала до 4000м, а потом до 2000м. Из соображений безопасности также были отменены спринтерские гонки.

Спортсмены Псковской области стали призерами соревнований: