Спорт

«Олимпийский диктант» в третий раз пройдет в Великих Луках

Третья просветительская акция «Олимпийский диктант» состоится в Великих Луках 19 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В этом году акция посвящена 30-летию системы олимпийского образования в России.

«Олимпийский диктант» – это просветительская акция, которая проводится для проверки знаний с целью популяризации олимпийского движения и повышения интереса к идеалам и ценностям олимпизма.

Просветительская акция «Олимпийский диктант» впервые была проведена 22 марта 2022 года по инициативе Великолукской олимпийской академии, Музея спорта и олимпийского движения Псковского края. Главной площадкой проведения диктанта стала Великолукская государственная академия физической культуры и спорта.

В 2023 году на сайте Псковской Ленты Новостей была обеспечена онлайн-площадка «Олимпийского диктанта», что позволило привлечь широкую аудиторию к участию в акции.

Диктант осуществляется в формате тестирования. Участники ответят на 40 вопросов по истории и современности олимпийского движения, которые посвящены не только международным и национальным, но и его региональным аспектам.