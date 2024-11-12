Спорт

Эстафета ориентировщиков «Выбери меня» пройдет в лесопарке Корытово в Пскове

В лесопарке Корытово в Пскове 17 ноября пройдет двухэтапная эстафета «Выбери меня» и тренировочная дистанция «Выбор» для ориентировщиков до 14 лет. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.

«Ожидается участие около 80 человек в возрасте от 9 до 70 лет», - рассказал Алексей Никитин и отметил, что на соревнованиях подведут итоги сезона.

«Мы будем награждать отличившихся. И такой эстафетой мы закрываем беговой сезон», - пояснил он.

На мероприятии также пройдет награждение участников, которые достигли высоких результатов в течение сезона и заняли призовые места на соревнованиях.

Начало соревнований назначено на 11:00.