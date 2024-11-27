Спорт

Нарушения законодательства выявлены в деятельности футбольного клуба «Псков»

Счётная палата Псковской области провела проверку деятельности футбольного клуба «Псков», в ходе которой были обнаружены многочисленные нарушения законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Счетной палате Псковской области.

Установлено, что клуб нарушил требования федерального закона №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в части соблюдения положений учредительных документов. Также выявлены несоответствия Трудовому кодексу РФ при формировании системы оплаты труда и выплате премий сотрудникам.

Кроме того, проверка показала, что футбольный клуб «Псков» не соблюдал указания Центрального банка России №3210-У относительно порядка ведения кассовых операций, а также инструкции по ведению бухгалтерской отчётности, утверждённой Министерством финансов России.

По итогам проверки Счётная палата Псковской области направила представления руководителю комитета по спорту Псковской области и генеральному директору АНО «Футбольный клуб "Псков"» с требованием устранить выявленные нарушения и привлечь виновных должностных лиц к ответственности. Результаты контрольного мероприятия также переданы губернатору Псковской области и председателю Псковского областного Собрания депутатов для дальнейшего рассмотрения.