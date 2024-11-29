Спорт

В работе комитета по спорту Псковской области выявлены нарушения

Счетная палата Псковской области в рамках проведенной проверки законного и эффективного использования бюджетных средств выявила нарушения в работе комитета по спорту Псковской области. Информация о результатах контрольного мероприятия направлена губернатору Михаилу Ведерникову и председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Счетной палате, комитетом по спорту, как главным распорядителем средств межбюджетных субсидий, при рассмотрении заявок муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета не обеспечены полномочия главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренные Бюджетным кодексом РФ. Также не соблюдены установленные требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий местным бюджетам в нарушение статьи 139 Бюджетного кодекса РФ. Это касается подтверждения соответствия муниципального образования критериям отбора для предоставления субсидий из областного бюджета на подготовку спортивного резерва, разработки отдельного Положения, устанавливающего порядок и условия предоставления субсидий местным бюджетам на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования в нормативное состояние, выполнения условий, предусмотренных соглашением, заключенным с Минспортом России, по заключению в установленный срок (до 1 апреля 2024 года) контрактов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря и исполнения федерального бюджета в срок до 1 августа в размере не менее 50%.

По словам временно исполняющей обязанности председателя комитета по спорту Псковской области Галины Овсовой, проводится работа по устранению нарушений. Об этом глава спортивного ведомства сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

«Формулирование этих пунктов может быть воспринято не так, как есть на самом деле. В настоящее время ведется работа со Счетной палатой, составлен акт разногласий, и работа продолжается. После анализа замечаний, предоставленных нам, они будут устранены», — заключила Галина Овсова.