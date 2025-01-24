Спорт

В Татьянин день в Пскове организуют «Зачётный студзабег»

Акция «Зачётный студзабег», посвящённая Татьяниному дню, пройдет в России 25 января, в День российского студенчества. Как Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы забега «5 верст», присоединиться к акции смогут жители и гости Пскова.

Изображение: «5 вёрст»

Организаторами акции выступила Студенческая лига лёгкой атлетики и Минобрнауки при поддержке движения «5 вёрст», предоставившего возможность всем желающим студентам пробежать 5 километров по парковым зонам городов России.

Зарегистрироваться на участие в акции можно по ссылке.

Встреча в 9:40 на улице Профсоюзной, 16.