Директора великолукской спортшколы признали заслуженным работником физкультуры РФ

Директор спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» Сергей Поварещенков указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 10 февраля удостоен почётного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.
Фото: администрация города Великие Луки
В администрации отметили, что эта награда является заслуженным признанием талантов преподавателя, его усилий и преданности спорту.
«Мы благодарны вам за многолетний труд и энтузиазм, стремление и умение вдохновлять и формировать молодое поколение спортсменов! За ваши уникальные организаторские способности, талант руководителя, умение повести за собой! Желаем вам дальнейших успехов и новых достижений в вашей профессиональной деятельности!» - подчеркнули в администрации.