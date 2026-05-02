Пасхальный спортивный фестиваль проходит в Псковской области

Пасхальный спортивный фестиваль продолжается сегодня в Псковской области сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Сегодня в программе было оздоровительное мероприятие от «5 верст» на набережной реки Великой. В 11:00 стартовали соревнования по баскетболу 3х3 для юношей и девушек 2012-2014 годов рождения в спортивном комплексе «Олимп».

В 12:00 стартовали соревнования по настольному теннису в Псковском кооперативном техникуме для всех желающих. Организатором выступил клуб Nordman.

В 12:30 начались соревнования по шахматам также для всех желающих. Они проводится на базе Псковского государственного университета.