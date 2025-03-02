Спорт

Фестиваль воркаута прошел в Пскове

В Пскове 2 марта состоялся фестиваль воркаута-2025. Фестиваль был посвящен памяти погибших воркаут-спортсменов: Александра Шрайнера и Владислава Мазеина, проходивших службу в рядах воздушно-десантных войск и погибших на СВО. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Пскова, Псковского района, Великих Лук, Невеля, Себежа, Струг Красных, Печор, Всеволожска, Санкт-Петербурга, Удмуртии и Великого Новгорода. Всего на фестиваль собралось более 100 спортсменов, и еще более ста гостей пришло посмотреть и поддержать.

Участники соревновались в двух дисциплинах: фристайл и троеборье.

Перед началом соревнований с показательными номерами выступил акробатический коллектив «Пластилин». Затем был мастер-класс по фристайлу от судей и спортсменов Псковской области и Санкт-Петербурга, а также и инструктаж участников троеборья.

Фристайл — традиционный вид состязаний для псковского воркаут-сообщества, полностью оправдывает свое название. Спортсмены могли выступать на перекладине, турниках, брусьях, делать стойки на упорах, выполнять статические или динамические упражнения. У каждого участника было 3 минуты для того, чтобы показать, на что он способен. В соревнованиях участвовали спортсмены разных возрастов, как мужского, так и женского пола. Впрочем, девочек и женщин, по словам лидера воркаут-сообщества Псковской области Виталия Дидыча, в воркауте мало. Зато те, что выступали, показали высокий уровень.

В троеборье входили отжимания на брусьях и от пола, подтягивания на перекладине, приседания и подъем ног к перекладине. Все упражнения нужно было делать в строгом варианте, без раскачиваний.

Кроме того, было еще два силовых конкурса для детей на выбывание. В первом нужно было стоять в планке на прямых руках, и двое победителей, мальчик и девочка, стояли в планке 20 минут. Во втором ребята выполняли упражнения на пресс.

Победители соревнований:

Фристайл, мужчины

До 10 лет:

1 место - Михаил Костин

2 место - Тимофей Голубь

3 место - Захар Голубь

11-13 лет:

1 место - Сергей Нефедов (Санкт-Петербург)

2 место - Артём Мушенков (Псков)

3 место - Александр Дмитриев (Псков)

14 - 17:

1 место - Султэм Лодай (Санкт-Петербург)

2 место - Арман Шаюсупов (Санкт-Петербург)

3 место - Игорь Пахтусов (Санкт-Петербург)

18 и старше:

1 место - Александр Андреев (Санкт-Петербург)

2 место - Ян Артецкий (Санкт-Петербург)

3 место - Алишер Абибулаев (Санкт-Петербург)

Девушки

12 и старше:

1 место - Арина Федорова (Санкт-Петербург)

2 место - Анастасия Казенникова (Санкт- Петербург)

3 место - Екатерина Беляева (Санкт-Петербург)

Троеборье, мужчины

До 9 лет:

1 место - Валерий Компаниец (Псков)

2 место - Сергей Фёдоров ( Псков)

3 место - Илья Козельский ( Псков)

10-13:

1 место - Никита Остапенко (Псков)

2 место - Александр Дмитриев (Псков)

3 место - Тимофей Голубь

14 - 17:

1 место - Святослав Польских (Псков)

2 место - Андрей Чубаков (Псков )

3 место - Эрик Волков (Санкт-Петербург)

18 и выше:

1 место - Олег Леонтьев (Пыталово)

2 место - Алексей Сапаров (Санкт-Петербург)

3 место — Виктор Королев (Санкт-Петербург)

Девушки

До 13 лет:

1 место - Алиса Федорова (Псков)

2 место - Кассиопея Петрова (Псков)

3 место - Полина Симутенкова (Псков)

14 - 17:

1 место - Маргарита Компаниец (Псков)

2 место - Анастасия Казенникова (Санкт-Петербург)

3 место - София Шпилева (Псков)

18 и выше: