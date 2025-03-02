Фестиваль воркаута прошел в Пскове

В Пскове 2 марта состоялся фестиваль воркаута-2025. Фестиваль был посвящен памяти погибших воркаут-спортсменов: Александра Шрайнера и Владислава Мазеина, проходивших службу в рядах воздушно-десантных войск и погибших на СВО. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Пскова, Псковского района, Великих Лук, Невеля, Себежа, Струг Красных, Печор, Всеволожска, Санкт-Петербурга, Удмуртии и Великого Новгорода. Всего на фестиваль собралось более 100 спортсменов, и еще более ста гостей пришло посмотреть и поддержать.
Участники соревновались в двух дисциплинах: фристайл и троеборье.
Перед началом соревнований с показательными номерами выступил акробатический коллектив «Пластилин». Затем был мастер-класс по фристайлу от судей и спортсменов Псковской области и Санкт-Петербурга, а также и инструктаж участников троеборья.
Фристайл — традиционный вид состязаний для псковского воркаут-сообщества, полностью оправдывает свое название. Спортсмены могли выступать на перекладине, турниках, брусьях, делать стойки на упорах, выполнять статические или динамические упражнения. У каждого участника было 3 минуты для того, чтобы показать, на что он способен. В соревнованиях участвовали спортсмены разных возрастов, как мужского, так и женского пола. Впрочем, девочек и женщин, по словам лидера воркаут-сообщества Псковской области Виталия Дидыча, в воркауте мало. Зато те, что выступали, показали высокий уровень.
В троеборье входили отжимания на брусьях и от пола, подтягивания на перекладине, приседания и подъем ног к перекладине. Все упражнения нужно было делать в строгом варианте, без раскачиваний.
Кроме того, было еще два силовых конкурса для детей на выбывание. В первом нужно было стоять в планке на прямых руках, и двое победителей, мальчик и девочка, стояли в планке 20 минут. Во втором ребята выполняли упражнения на пресс.
Победители соревнований:
Фристайл, мужчины
До 10 лет:
11-13 лет:
14 - 17:
18 и старше:
Девушки
12 и старше:
Троеборье, мужчины
До 9 лет:
10-13:
14 - 17:
18 и выше:
Девушки
До 13 лет:
14 - 17:
18 и выше: