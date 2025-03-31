Спорт

Первенство города Пскова по плаванию состоится 4 апреля

Первенство города Пскова по плаванию, посвященное памяти о Ледовом побоище, проведут 4 апреля, сообщила Псковской Ленте Новостей старший инструктор-методист Ольга Бойкова.

В соревнованиях примут участие 180 спортсменов школы «Барс», они будут поделены на две возрастные категории: девушки и юноши 2007-2010 годов рождения и девушки и юноши 2011-2013 годов рождения.

Городские соревнования проводятся для дальнейшего отбора в сборную города Пскова для участия в областных и всероссийских соревнованиях

После проведения первенства победители получат грамоты и медали.

Мероприятие пройдет в пятницу, 4 апреля, в 16:30 по адресу: город Псков, улица Набережная реки Великой, дом 16.

Вход свободный.