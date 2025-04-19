Спорт

Псковские каратисты завоевали медали на чемпионате Северо-Западного округа в Череповце

В городе Череповец (Вологодская область) с 19 по 20 апреля проходили Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по карате, а также межрегиональные соревнования «Звезды Северо-Запада». Команда псковских каратистов принимала участие в составе сборной Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей представители спортсменов.

Фото здесь и далее: Спортивная Федерация Каратэ

Как рассказал председатель Спортивной Федерации каратэ Антон Потебня: «Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа — один из основных стартов в сезоне, к которому готовятся спортсмены. Тренерский штаб остался доволен результатами выступлений. Всегда остается над чем работать и куда расти. Команда обязательно сделает работу над ошибками и будет работать дальше».

Результаты псковских спортсменов:

«Золото»:

• Матвей Силищев , 14–15 лет, -70 кг;

• Алексей Буравлев , 12–13 лет, +55 кг;

• Ката группа 12–13 лет: Павел Антонов , Дмитрий Курасов , Александр Иванов;

• Василиса Кугут , ката 8–9 лет;

• Давид Волин , ката 8–9 лет.

«Серебро»:

•Иван Шевчук, ката 16–17 лет;

• Алиса Ворсюченко , 14–15 лет, -61 кг;

• София Котова , ката 8–9 лет.

«Бронза»:

•Олег Куприянчик , 12–13 лет, -57 кг;

•Александр Иванов , ката 12–13 лет;

• Курасов Дмитрий, ката 12–13 лет;

• Семенов Иван, 10–11 лет, -45 кг;

• Командное Кумите Ж, 14–15 лет (Алиса Ворсюченко в составе сборной команды Псковской области);

• Командное Кумите М, 12–13 лет (Алексей Буравлев, Марк Меньших, Артем Аветян);

• Командное Кумите М, 10–11 лет (Иван Семенов, Артемий Лебедев, Григорий Постобаев);

В федерации отметили, до конца соревновательного сезона у каратистов еще запланированы выездные и домашние соревнования.