Эксперт объяснила, как йога помогает сжигать калории

Снижение веса возможно не только с помощью бега или фитнеса — йога тоже может помочь. Наталья Семикашева, йога‑мастер отеля тишины «Мира Силентиум», поделилась тремя асанами, которые активизируют расход энергии: поза воина III укрепляет ноги и пресс, поза лодки прорабатывает мышцы пресса, а обратная планка задействует руки, ноги и спину. В сочетании с правильным питанием эти практики способствуют формированию подтянутого силуэта.

Во-первых, поза воина III. Это упражнение на баланс, которое выполняется стоя на одной опорной ноге. Вторая нога вытянута назад, руки направлены вперед, при этом руки и поднятая нога находятся в одной плоскости параллельно полу. Живот подтянут, поясница стабилизирована, грудная клетка и таз выровнены. Затем упражнение выполняется на другую сторону. Удержание равновесия и выравнивание тела требуют расхода энергии и калорий. В работе задействованы ноги, спина и мышцы пресса.

Во-вторых, поза лодки. Исходное положение — лежа на спине. Поясница плотно прижата к полу, ноги приподняты примерно на 30–35 градусов. Руки вытянуты вперед параллельно полу, голова и лопатки оторваны от пола. Упражнение активно включает мышцы верхнего и нижнего пресса.

В-третьих, обратная планка. Лицо и передняя поверхность тела направлены вверх. Руки и ноги упираются в пол, тело вытянуто в одну линию. Пальцы ног тянутся к полу, лопатки активно сведены друг к другу. В работе участвуют руки, ноги и мышцы спины, пишет runews24.ru.

Эксперт подчеркнула, что всё это запускает процессы кровообращения. За счет увеличения потребления кислорода ускоряются обменные процессы, повышается теплоотдача, появляется потоотделение. Улучшается пищеварение, уменьшаются застойные явления во внутренних органах, нормализуется гормональный фон. В сочетании с правильным режимом питания это способствует снижению жировых отложений и формированию более подтянутого силуэта. Асаны помогают расходовать энергию за счет внутренних ресурсов организма, при этом дают заряд бодрости, ясности и повышают общий уровень энергии для повседневной активности.