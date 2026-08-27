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В Псковской области продолжается повышение квалификации тренеров

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В Псковской области проводится планомерное и системное повышение уровня и квалификации тренерского и педагогического состава в спортивной сфере, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона. 

Фото: правительство Псковской области

В прошлом году 47 специалистов региона прошли обучение по программе «Адаптивная физическая культура» и уже работают в этом направлении.

Дополнительно власти региона направили 21 миллион рублей на закупку спортивного оборудования для занятий физкультурой людей с ОВЗ, в том числе тренажеров для специализированного зала на улице Ротной в Пскове, где готовятся к соревнованиям ветераны.

В этом году работа по повышению квалификации специалистов продолжается.

30 тренеров и преподавателей сейчас проходят курс «Основы эффективной подготовки спортсменов», организованный министерством спорта региона и инновационным центром Олимпийского комитета России «Рекордика».

Ведущий лектор — заслуженный тренер СССР и РСФСР, подготовивший 15 олимпийских чемпионов и 24 чемпиона мира, Александр Грушин.

«Современные методики тренировок и инновационные подходы к обучению позволят усилить подготовку спортсменов, внедрять передовые технологии в тренировочный процесс и добиваться новых побед», - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в мессенджере МАХ.
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