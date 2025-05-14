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Спорт

Владимир Кузь: Мы боремся за здоровую нацию, и начинать нужно с детства

16.05.2025 15:11|ПсковКомментариев: 0

Культуру здорового образа жизни и любви к спорту необходимо воспитывать в жителях России с самого детства. Таким мнением поделился депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя предложение ввести в школах обязательный экзамен по физкультуре. 

«Подобную инициативу я поддерживаю полностью. Мы же боремся за здоровую нацию. Соответственно, нужно начинать воспитывать детей с детства, прививать культуру спорта и здорового образа жизни. Если это будет экзамен по теоретической части, то, наверное, я против. А если сдача нормативов каких-то, то, конечно же, я поддерживаю», – сказал Владимир Кузь.

Интерес к спорту у детей есть, считает депутат.

«Динамика положительная. У нас много воркаут-площадок создаётся. Сейчас идет развитие различных секций, инфраструктура появляется. Движемся в правильном направлении. Хотелось бы, конечно, больше», – поделился Владимир Кузь.

Он добавил, что для детей с ограничениями по здоровью также должна быть создана возможность сдавать нормативы, возможно, в облегченном варианте.

«Есть же разные нормативы, соответственно, этот норматив каким-то образом понизить, заменить, скажем, подтягивание на отжимание, как вариант, чтобы тоже была какая-то альтернатива. Я думаю, что можно этот вопрос проработать, и ничего плохого не будет, если ребенок по медицинским показаниям не будет заниматься физкультурой полноценно, но будет заниматься, например, лечебной физкультурой. Понятно, что на плечи государства ляжет дополнительная финансовая нагрузка в виде специализированных учителей лечебной физкультуры, но это надо делать обязательно, если это будет на пользу детям», – подытожил Владимир Кузь.

Ранее член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре, член ОП Республики Татарстан Ольга Павлова заявила, что российские школьники должны обязательно сдавать экзамен по физкультуре.

Пресс-портрет
Кузь Владимир Васильевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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