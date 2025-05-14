В России предложили ввести в школах обязательный экзамен по физкультуре

«Физическая культура и спорт - один из главнейших предметов. И, конечно, экзамен по физической культуре абсолютно должен быть», - сказала Павлова в интервью в рамках форума «Россия - Исламский мир» в Казани.

Она отметила, что есть проблемы с нехваткой преподавателей и разным состоянием здоровья детей. «Сегодня в Республике Татарстан 55% детей имеют разный уровень здоровья, то есть не относятся к основной группе, не могут выполнить всю эту нагрузку, задачу, программу, которая сегодня существует в школе. А что делать с этими детьми? Кто-то пишет реферат, кто-то просто приносит мяч в школу, ему ставят зачет. Так же работать нельзя», - сказала Павлова.

По ее словам, сегодня в школах и детсадах должны быть программы, рассчитанные и на таких детей. «Нужна донастройка программы для этой категории детей. Тогда все будет хорошо. Потом мы удивляемся, что сегодня у нас мамочки имеют низкий уровень здоровья, что не все могут рожать детей, в армию брать некого», - сказала Павлова.

По ее мнению, проблема с нехваткой кадров в школах связана, прежде всего, с сокращением числа педагогических вузов, из-за чего происходит «обвал педагогического образования». «На мой взгляд, очень страшно, когда учитель математики ведет физическую культуру, потому что большое количество детей в нашей стране имеют разный уровень здоровья. Не хватает не просто учителей физической культуры, а учителей физической культуры, которые владеют навыками адаптивной физической культуры», - сказала она.

Кроме того, считает член ОП, необходимы программы стимулирования специалистов. «Конечно, бонусные программы должны быть для молодых педагогов. Они сегодня есть, но только для тех, кто выезжает на село», - сказала она.

По мнению Павловой, для занятий физкультурой должна быть и достойная инфраструктура в образовательных учреждениях, пишет ТАСС.

«Есть программы сегодня, капитальный ремонт школ, куда входит и доукомплектование оборудованием. Наши школы в Республике Татарстан уже на стадии планирования имеют не только футбольные поля, по два-три бассейна имеют новые технологичные школы», - сказала Павлова.

Она также подчеркнула, что все спортивные секции для детей должны быть бесплатными. «Для этого сегодня создаются фонды. Я думаю, что министерство спорта отработает как следует как раз по линии детского спорта», - сказала член ОП.