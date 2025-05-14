Чемпионом второго дивизиона региона стала хоккейная команда «Псков»

Хоккейная команда «Псков» заняла первое место в чемпионате Псковской области среди команд второго дивизиона сезона-2024/2025, сообщили в группе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: «Псковский хоккей» / «ВКонтакте»
Результаты чемпионата распределились следующим образом:
- 1 место: ХК «Псков»;
- 2 место: ХК «Невель»;
- 3 место: ХК «Красный город» (Красногородск);
- 4 место: ХК «Евро-Керамика» (Печоры);
- 5 место: ХК «Родина-2» (Псковский район);
- 6 место: ХК «Барсы» (Псков);
- 7 место: ХК «Гдов»;
- 8 место: ХК «Метеор» (Пыталовский район);
- 9 место: ХК «ЛукиСпорт» (Великие Луки);
- 10 место: ХК «Плесков» (Псков);
- 11 место: ХК «Легион» (Псков).
Индивидуальные награды достались игрокам, которые ярко проявили себя на льду:
- Лучший вратарь: Виктор Александров («Псков»);
- Лучший защитник: Денис Маркелов («Псков»);
- Лучший ассистент: Артём Богуш («Красный город»);
- Лучший снайпер: Дмитрий Иванов («Евро-Керамика»);
- Лучший нападающий: Никита Пинчук («Невель»);
- Лучший бомбардир: Денис Казанкин («Метеор»).
Напомним, чемпионами первого дивизиона стала псковская хоккейная команда «Торнадо».