Спорт

Шахматисты из Пскова стали победителями Кубка Победы в Опочке

Победители и серебряные призеры среди городских и районных команд первенства Псковской области 2025 года приняли участие в турнире по нокаут системе, посвященном 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Главный приз соревнования — Кубок Победы. Турнир прошёл на родине первого русского шахматного мастера Александра Петрова в Опочке, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации шахмат Псковской области.

Фотографии предоставлены Дмитрием Шаховым

В полуфинале турнира прошли матчи юношеских сборных «Псков-1» и Пыталовского муниципального округа, а также «Псков-2» сыграл свой матч с командой Псковского района.

В первом матче псковичи из команды «Псков-1» со счетом 3-0 переиграли своих сверстников из Пыталовского округа, а в матче команд «Псков-2» и Псковского района успех был на стороне районных шахматистов, которые победили со счетом 2-1.

В матче за третье место юношеская сборная Пыталовского муниципального округа снова со счетом 0-3 проиграла, но уже команде Псков-2. Поэтому «Малый кубок Победы» увозит домой команда «Псков-2».

В финале турнира встретились юношеские сборные, которые недавно стали победителями районного и городского первенств 2025 года: команда «Псков-1» и команда Псковского района.

С результатом 2,5 на 0,5 победу одержали столичные шахматисты. Им и достался главный трофей турнира – Кубок Победы.

Средний Кубок вручен команде Псковского района.

Участники, отличившиеся в шахматных баталиях, были награждены кубками, грамотами и ценными подарками от учреждения дополнительного образования Псковской области «Лидер» и Федерации шахмат Псковской области. Заслуженные награды командам и их представителям вручили президент региональной Федерации шахмат Дмитрий Шахов и главный тренер Псковской области по шахматам Александр Шпак.