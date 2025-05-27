Спорт

Открытый турнир Себежского района по волейболу среди девушек состоялся в Идрице

31 мая в посёлке Идрица состоялся открытый турнир Себежского района по волейболу среди девушек 2013 года рождения и моложе, посвященный Дню защиты детей и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в спортшколе «Бригантина».

Фотография: спортшкола «Бригантина»

В турнире приняло участие пять команд: «Бригантина», город Псков, город Невель, город Пустошка, посёлок Идрица, город Себеж.

Игры проходили по круговой системе из трёх партий до двух побед.

В итоге три команды набрали одинаковое количество очков. Судьям пришлось считать разницу забитых и пропущенных мячей.

Места распределились следующим образом:

1 место – «Бригантина», город Псков,

2 место – город Пустошка,

3 место – город Невель,

4 место – город Себеж.

Для многих юных волейболисток это были первые соревнования.

Готовили команду «Бригантина» к соревнованиямтренеры Анжела Цветкова и Ольга Муштукова.