Спорт

Открылась регистрация на «Псковский велопарад»

Открылась регистрация на «Псковский велопарад», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Парад стартует 21 июня в Пскове на стадионе «Машиностроитель» (Кузнецкая, 25) в 11:00.

«Собираемся веселой толпой на самом большом стадионе, садимся на велики и отправляемся покорять центральные улицы Пскова! Это отличная возможность заявить, что мы любим активный образ жизни, заботимся о здоровье и хотим видеть город удобным для каждого велосипедиста», - призвали организаторы.

На месте сбора гостей ждут различные площадки, организованные партнёрами, конкурс на самый оригинальный костюм, игры на свежем воздухе и многое другое.

Для участие необходимо:

возраст от 14 лет;

уверенная езда на велосипеде.

Для экономии времени в день парада зарегистрироваться можно онлайн по ссылке.



Мероприятие проходит при поддержке Псковского отделения Сбера.

Организаторы и партнёры: комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова, Молодёжный центр Пскова, Стадион «Машиностроитель», РОО «Псковский молодёжный центр», велосообщества «ВелоПсков» и «Велопрогулки в Пскове by PVD».

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