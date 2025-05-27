Спорт

Велопарад пройдёт в Пскове в конце июня

21 июня в Пскове состоится организованный велопробег по центральным улицам города – «Псковский велопарад». Мероприятие стартует в 11:00 на стадионе «Машиностроитель» (улица Кузнецкая, 25). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Фотография: Псковский городской молодёжный центр

Принять участие в событии могут как горожане, так и гости Пскова в возрасте старше 14 лет. Регистрация участников будет открыта в ближайшее время.

«Велопарад — это не просто повод прокатиться на велосипеде, а реальная возможность показать, как полезно ездить на двухколёсном транспорте каждый день. Мы хотим, чтобы каждый понял, как важно улучшать инфраструктуру для велосипедистов», — отметила ответственная за организацию велопарада Мария Каменская.

Организаторы: комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова, стадион «Машиностроитель», Псковский городской молодёжный центр, Псковский молодёжный центр и отдел ГИБДД УМВД России по городу Пскову.