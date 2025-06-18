Спорт

По волнам реки Великой: тренер Дмитрий Иванов об искусстве академической гребли

Один из старейших видов спорта в городе Пскове — академическая гребля — постепенно утратил свою популярность, секции сталкиваются с дефицитом учеников. О причинах такой тенденции мы решили спросить у тренера школы «Ника» Дмитрия Иванова. В интервью Псковской Ленте Новостей он также рассказал, как гребля помогает детям повзрослеть, в каком возрасте нужно начинать заниматься этим видом спорта и как понять, что гребля — это твое.

- Дмитрий, расскажите, в чём особенность академической гребли?

- Почему академическая гребля называется именно так? Потому что это традиционная форма гребли, где спортсмены сидят на специальной скамье — банке (от англ. bench — скамья). Они гребут длинным веслом, всегда спиной вперед, глядя на корму. Эта дисциплина зародилась в Англии в XIX веке и с тех пор претерпела изменения, но сохранила свою суть. Академическая гребля — это технически сложный и интересный вид спорта. Он требует слаженной работы рук, ног и корпуса. Стандартная дистанция — 2000 метров, которую спортсмены преодолевают примерно за 6-7 минут. Этот вид спорта может быть как индивидуальным, так и командным. В одиночных лодках выступают по одному гребцу, в двойках — по два. Четверки и восьмерки — это командные соревнования, где работают четыре или восемь спортсменов соответственно. Лодки делятся на два типа: парные и распашные. В парных лодках у гребцов по два весла, а в распашных — по одному. Одиночки могут быть как парными, так и распашными, а вот восьмерки — только распашными.

В 70-80-е годы гребля была очень популярна. Сейчас же она переживает не лучшие времена. Возможно, это связано с отсутствием рекламы или интереса к этому виду спорта. Если активно привлекать детей, то можно вернуть былую популярность гребле. В 80-е годы на областных соревнованиях в Пскове участвовало около 120 человек. Сейчас же их всего 25. Практика показывает, что активная реклама и приглашение детей могут помочь вернуть интерес к гребле. Этот вид спорта заслуживает внимания, ведь он является одним из старейших в Пскове. Гребля в нашем городе давала хорошие результаты и возможности стать чемпионами. Я уверен, что если мы начнем действовать активнее, то через год на областных соревнованиях будет около 100 участников, а через два года — ещё больше.

- Чем отличается этот вид спорта?

- Гребля — это уникальный вид спорта, который помогает детям быстро взрослеть, становиться самостоятельными и передавать свой опыт другим. В этом виде спорта дети учатся быть частью команды и лидерами, потому что в лодке всегда есть кто-то старше. Например, в лодке четверке старшие помогают младшим вытаскивать лодки. Когда нужно вытащить тяжелую лодку, взрослый может сделать это сам, но иногда это под силу только нескольким детям. Это учит их работать вместе, чувствовать лодку и друг друга. Я могу сказать, что из моего юношеского коллектива, который я помню, все спортсмены, участвовавшие в гребле, стали успешными в жизни.

- Как давно вы преподаете академическую греблю?

- Я стал тренером в 50 лет и в 2024 году начал работать в академической гребле. Это произошло после дня рождения Нины Капкиной (завуч спортивной школы по гребле «Ника» - ред.). Мы собрали опытных гребцов, чтобы поздравить ее, там было озвучено, что на гребной базе почти не осталось тренеров. Я подумал, почему бы не попробовать себя в этой роли. У меня есть мебельная фабрика, которая достаточно большая, около 20 человек на производстве. С четырех часов вечера я передаю производство заместителям и каждый день езжу на тренировки.

- Как выглядит тренировочный процесс в вашей секции?

- Существует несколько типов тренировок. Среди них: силовая, техническая и комбинированная. Когда погодные условия не позволяют, мы можем уделить внимание развитию командного духа и провести время за командными играми, такими, например, как баскетбол. Кроме того, существуют сезонные тренировки, которые зависят от времени года. Например, в период с мая по сентябрь-октябрь, когда погода позволяет, мы занимаемся греблей непосредственно на реке. Также есть тренировки в тренажёрном зале, где мы используем специальное оборудование для гребли. Тренировка длится от одного до двух часов и включает в себя разминку, силовые упражнения и работу над укреплением ног и спины. Моя тренировка проходит в 16:45. Для новичков у нас есть специальная шлюпка. Сначала дети учатся грести в ней вместе с опытным гребцом, который показывает им, как орудовать веслом, тормозить, поворачивать. Надеваем спасательные жилеты и спокойно спускаем на воду.

- Какой возраст спортсменов? Обучение платное? Сколько тренеров у вас?

- Наша организация — государственная. Занятия в секции абсолютно бесплатны. Некоторые до сих пор не могут в это поверить. Все расходы покрывает государство. Школа ориентирована на спортсменов в возрасте от 10 до 18 лет. В 18 лет начинать заниматься греблей уже поздно, если у вас нет выдающихся физических данных. Но самый интересный возраст для занятий — от 10 до 14–15 лет.

Всего по академической гребле у нас три тренера. Один из них является тренером юношеской сборной, поэтому часто в разъездах на соревнованиях. В скором времени также приедет тренер Нина Иванова. Она была в отпуске и теперь возвращается к работе. Нина Николаевна — опытный тренер с множеством наград. У неё есть ученики, которые становились чемпионами.

- Обучение круглогодичное?

- Иногда наставники отправляются в отпуск. Обычно это происходит в сентябре или октябре, когда наступает затишье перед зимой. Тренировки проводятся круглый год, поэтому, если кто-то из тренеров отсутствует, его заменяют другие. Это означает, что мои ученики будут заниматься с другими тренерами. Таким образом, мы помогаем друг другу.

- Академическая гребля традиционно ассоциируется больше с мужскими видами спорта. Есть ли в вашей секции девушки? Сколько всего учеников сейчас?

- В моей секции сейчас 20 учеников. Из них только три девочки. Нагрузка для всех одинаковая. Мы также учитываем особенности каждого ребёнка. Если видим, что кто-то слабее, то даём ему меньше упражнений. Если кто-то сильнее, то нагрузку увеличиваем. На первой тренировке становится понятно, кто на что способен. Некоторые ученики проявляют интерес к тренировкам, это очень радует.

- Вы — начинающий тренер. Можете ли вы уже похвастаться достижениями своих учеников?

- Мои ученики показывают отличные результаты. Один занял третье место среди подростков до 12 лет. Другой стал третьим в областных соревнованиях по одиночным выступлениям. Наша команда пока маленькая, но уже эффективная. Мне важно, чтобы дети выросли полноценными людьми. Станут ли они чемпионами? Это покажет время. Если кто-то из них начнет показывать результаты, я постараюсь помочь ему достичь большего. Возможно, я привлеку более опытных тренеров. Я знаю, что могу заинтересовать детей и помочь им раскрыть свой потенциал. В юности я сам занимался греблей, а потом перешел в фехтование и создал секцию. Я обучал фехтованию по японской методике — это сложный вид спорта с непростой техникой. У меня был ученик, который стал чемпионом и занял второе место на чемпионате США. Параллельно я занимался бизнесом, и, когда понял, что нужно сосредоточиться на основной работе, передал секцию своему ученику Максиму Курганову. Сейчас Максим продолжает тренировать в этом направлении. Поэтому я уверен, что смогу воспитать настоящих спортсменов.

- Если кто-то решил прийти в секцию впервые, какой совет вы дадите? Как подготовиться к первой тренировке?

- Родителям необходимо ставить перед детьми условный срок в две недели. Это время нужно отходить и понять, нравится ли ребенку. Обычно этого достаточно, чтобы определиться. Нельзя просто прийти, попробовать и уйти. Ребёнок, который пришёл на тренировку, должен быть настроен на две недели. Мы так и говорим: пробуем две недели, а потом решаем, продолжать или нет. В остальном мы всему научим. Даже если ребёнок не умеет плавать, это не проблема. Нужно просто ходить на тренировки, и всё получится. Плавание — важный навык, который нужно освоить. Все дети, которые приходят к нам, должны научиться плавать. Я помню, как сам пришёл сюда в 12 лет и не умел плавать. Тренер выпускал меня на воду только в двойке или четвёрке с опытными гребцами. Сейчас у нас обязательно используют спасательные жилеты. Когда ты впервые переворачиваешься в лодке, это всегда стресс. Даже если летом ты уже пробовал плавать, в лодке может быть страшно. Поэтому лучше заранее получить базовые навыки плавания. Сейчас много бассейнов, где можно этому научиться.

- Как убедить родителей, что пребывание ребёнка на свежем воздухе, в частности на воде, не приведёт к частым заболеваниям?

- Это стереотип. Организм адаптируется к условиям. Мы все прекрасно понимаем и отслеживаем погоду, когда можно выпускать детей.

Беседовала Олесия Кривченкова

Фото Анны Тягуновой