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Спорт

Лучших деятелей спорта чествовали в Псковской области

04.08.2025 15:50|ПсковКомментариев: 0

Торжественная церемония награждения деятелей спорта состоялась в правительстве Псковской области 4 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

На мероприятии награждались преподаватели высших учебных заведений, спортивных школ и секций Псковской области.
С приветственным словом выступила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева. 

«От имени губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова поздравляю вас с профессиональным праздником. Мы впервые решили провести такое мероприятие, чтобы отметить лучших педагогов, лучших тренеров и наставников, которые посвятили себя спорту. Вы закладываете основу здорового образа жизни. Вы учите молодых ребят в преодолении себя, дисциплине, участии в командах и в умении побеждать. Вы первыми замечаете талант в спортсменах», - сказала Ольга Тимофеева.

Она подчеркнула, что в этом году спортсмены в Псковской области завоевали призовые места в более чем шестидесяти соревнованиях. 

«Дорогие друзья, благодаря вам Псковская область продолжает укреплять свои позиции в спортивной истории. Вы сохраняете научные и преподавательскую и педагогическую деятельность, воспитываете новое поколение тренерского состава и специалистов по  физической культуре. От всей души мы благодарим вас за преданность делу, за ваш энтузиазм, нелегкую, но очень важную работу. Желаем вам крепкого здоровья и новых профессиональных успехов», - добавила Ольга Тимофеева.

Почетный знак «За заслуги перед Псковской областью» из его рук получили:

  • старший преподаватель кафедры теории и методики легкой атлетики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» Валерий Ершов.
  • доцент кафедры теории и методики физической культуры, педагогики и психологии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» Валерий Копаев.

Почетной грамоты губернатора Псковской области удостоились:

  • доцент кафедры физиологии и спортивной медицины Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» Людмила Сазонова.
  • заведующий кафедрой естественно - научных дисциплин Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» Андрей Челноков.
 

Звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Псковской области» присвоили:

  1. тренеру-преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Гармония» Валентине Жидоморовой;
  2. директору муниципального бюджетного образовательного учреждения «Печорская районная детско-юношеская спортивная школа Наталье Кохановой;
  3. директору муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа» г. Невеля Псковской области Галине Лавреновой;
  4. доценту центра физической культуры, студенческого спорта и здоровьесбережения Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Псковский государственный университет» Алексею Никитину;
  5. тренеру-преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Лидер» Элле Полторацкой;
  6. методисту, педагогу дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр «Юность» Андрею Скориченко;
  7. профессору кафедры теории и методики спортивных игр Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» Ирине Таран;
  8. тренеру-преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Лидер» Ивану Яковенко.

Благодарственное письмо правительства Псковской области получили:

  • старший преподаватель кафедры иностранных языков Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» Екатерина Дыдко;
  • тренер-преподаватель по самбо муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Мастер» Дмитрий Михайлов;
  • тренер-преподаватель муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Экспресс» Татьяна Облецова;
  • заведующий кафедрой жизнедеятельности, теории и методики единоборств Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» Виталий Романов;
  • заведующий кафедрой теории и методики гимнастики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» Денис Семенов;
  • старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» Николай Фетисов;
  • тренер-преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №3 «Олимпия» Ольга Чернобровкина.

Напомним, День физкультурника в России отмечается 9 августа. Он отмечается в России во вторую субботу августа на основании указа президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года, в редакции указа Верховного Совета СССР № 9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях» от 1 ноября 1988 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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