Спорт

Лучших деятелей спорта чествовали в Псковской области

Торжественная церемония награждения деятелей спорта состоялась в правительстве Псковской области 4 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

На мероприятии награждались преподаватели высших учебных заведений, спортивных школ и секций Псковской области.

С приветственным словом выступила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева.

«От имени губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова поздравляю вас с профессиональным праздником. Мы впервые решили провести такое мероприятие, чтобы отметить лучших педагогов, лучших тренеров и наставников, которые посвятили себя спорту. Вы закладываете основу здорового образа жизни. Вы учите молодых ребят в преодолении себя, дисциплине, участии в командах и в умении побеждать. Вы первыми замечаете талант в спортсменах», - сказала Ольга Тимофеева.

Она подчеркнула, что в этом году спортсмены в Псковской области завоевали призовые места в более чем шестидесяти соревнованиях.

«Дорогие друзья, благодаря вам Псковская область продолжает укреплять свои позиции в спортивной истории. Вы сохраняете научные и преподавательскую и педагогическую деятельность, воспитываете новое поколение тренерского состава и специалистов по физической культуре. От всей души мы благодарим вас за преданность делу, за ваш энтузиазм, нелегкую, но очень важную работу. Желаем вам крепкого здоровья и новых профессиональных успехов», - добавила Ольга Тимофеева.

Почетный знак «За заслуги перед Псковской областью» из его рук получили:

старший преподаватель кафедры теории и методики легкой атлетики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» Валерий Ершов.

доцент кафедры теории и методики физической культуры, педагогики и психологии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» Валерий Копаев.

Почетной грамоты губернатора Псковской области удостоились:

доцент кафедры физиологии и спортивной медицины Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» Людмила Сазонова.

заведующий кафедрой естественно - научных дисциплин Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» Андрей Челноков.

Звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Псковской области» присвоили:

тренеру-преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Гармония» Валентине Жидоморовой; директору муниципального бюджетного образовательного учреждения «Печорская районная детско-юношеская спортивная школа Наталье Кохановой; директору муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа» г. Невеля Псковской области Галине Лавреновой; доценту центра физической культуры, студенческого спорта и здоровьесбережения Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Псковский государственный университет» Алексею Никитину; тренеру-преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Лидер» Элле Полторацкой; методисту, педагогу дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр «Юность» Андрею Скориченко; профессору кафедры теории и методики спортивных игр Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» Ирине Таран; тренеру-преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Лидер» Ивану Яковенко.

Благодарственное письмо правительства Псковской области получили:

старший преподаватель кафедры иностранных языков Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» Екатерина Дыдко;

тренер-преподаватель по самбо муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Мастер» Дмитрий Михайлов;

тренер-преподаватель муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Экспресс» Татьяна Облецова;

заведующий кафедрой жизнедеятельности, теории и методики единоборств Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» Виталий Романов;

заведующий кафедрой теории и методики гимнастики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» Денис Семенов;

старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» Николай Фетисов;

тренер-преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №3 «Олимпия» Ольга Чернобровкина.

Напомним, День физкультурника в России отмечается 9 августа. Он отмечается в России во вторую субботу августа на основании указа президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года, в редакции указа Верховного Совета СССР № 9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях» от 1 ноября 1988 года.