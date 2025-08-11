Спорт

Пилоты из Великих Лук приняли участие в Кубке России по воздухоплаванию «Небо России», который проходил в Рязани. Команду Псковской области представляли Владимир Богданов, Евгений Кравченко, Илья Карпулев и Александр Ставарский, сообщается в группе «Воздухоплавание Великие Луки» в социальной сети ВКонтакте.

Фотографии: Александр Воробьёв

По итогам соревнований Владимир Богданов занял шестое место в индивидуальном зачёте, Евгений Кравченко — седьмое. В командном зачёте великолучане с результатом 678,5 балла завоевали бронзовые медали, уступив лишь сборным из Тулы и Рязани.

В заключительные дни соревнований мероприятие посетили представители пресс-центра международных встреч воздухоплавателей: руководитель пресс-центра Ксения Фадеева, сотрудник Владимир Лысый и официальный фотограф Александр Воробьёв. Визит прошёл в рамках обмена опытом и установления связей с организаторами фестиваля.

Великолучане передали в музей воздухоплавания Рязанской области памятные сувениры и поделились планами по подготовке к 30-й юбилейной встрече воздухоплавателей в Великих Луках, которая пройдёт с 11 по 19 июня 2026 года.