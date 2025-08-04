Спорт

Стартует конкурс на лучший логотип 30-й встречи воздухоплавателей в Великих Луках

В 2026 году Великие Луки примут 30-ю Международную встречу воздухоплавателей — одно из самых ярких событий в мире аэростатов, сообщили в сообществе «Воздухоплавание. Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте». В честь этого события объявляется открытый конкурс на создание официального логотипа мероприятия.

Изображение: сообщество «Воздухоплавание. Великие Луки» / «ВКонтакте»

Принять участие может каждый — профессиональные дизайнеры, художники, студенты и просто творческие люди. Главное условие — логотип должен отражать дух воздухоплавания и быть связан с городом Великие Луки.

Что должно быть в логотипе:

Упоминание «30-я Международная встреча воздухоплавателей»

Название города: «Великие Луки»

Желательно использовать символику аэростатов и архитектурные или исторические элементы города

Один участник может представить до трёх вариантов логотипа. Работы принимаются в электронном виде — и обязательно в хорошем качестве.

Сроки:

Приём работ: с 10 августа по 15 января 2026 года

Объявление победителя: до 16 января 2026 года

Главный приз - полет на аэростате в небе над Великими Луками во время проведения юбилейной встречи воздухоплавателей. Также победитель получит памятные подарки и диплом.

Подать заявку и прислать работу можно на e-mail: smi@vluki.reg60.ru с темой письма: «Конкурс логотипов – Великие Луки 2026».